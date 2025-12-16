Lupo: "Ko sorprendente, una squadra come il Napoli deve saper gestire gli impegni ravvicinati"

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Torino, Sampdoria, Palermo, Ascoli e SPAL, è intervenuto a Tuttomercatoweb: "Il Napoli? Una sconfitta sorprendente. Una squadra come il Napoli deve avere la capacità di gestire gli impegni ravvicinati”.

Scudetto: chi lo porterà a casa?

“La continua alternanza dimostra che il campionato si gioca punto su punto. Niente fughe in avanti, l’equilibrio caratterizzerà il torneo”.

Il Milan non gioca le coppe...

“Ogni squadra ha dei punti forti. Il Milan ha trovato una sua identità e certamente può essere un vantaggio il non avere le coppe. Qualcosa si comincia a vedere, ma le idee saranno più chiare tra qualche mese".

Cosa sta succedendo alla Fiorentina?

“Qualcosa di assolutamente incomprensibile. L’organico non può stare in quella posizione lì, credo e continuo a pensare che se la Fiorentina trova un minimo di logica i valori possono uscire fuori”.

Come si può cambiare la situazione?

“Scelte forti, grande chiarezza anche sul mercato. Però sono dinamiche che dall’esterno è difficile comprendere. Servono decisioni importanti”.

In B delude ancora la Sampdoria.

“L’organico non merita la posizione che ricopre. Anche l’anno scorso le difficoltà sono state tante.

Negli ultimi anni la gestione societaria non è stata lineare e questa confusione si va a riflettere sul rendimento della squadra”.

Lei ha visto il Pescara dal vivo. La squadra può rialzarsi?

“La partita contro il Frosinone ha dimostrato che Gorgone gli ha dato grande identità. Ero allo stadio e mi sono divertito a vedere giocare il Frosinone ma anche il Pescara ha una sua identità. Aspettando il mercato di gennaio”.