Napoli-Osasuna, Del Genio: “Troppo bassi nel 1T, addirittura a 6 con Politano e Giovane terzini”

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Del Genio commenta Napoli-Osasuna: difesa bassa, Højlund isolato e analisi tattica su Allegri.

La vittoria del Napoli contro l'Osasuna continua ad alimentare il dibattito sulle prime indicazioni tattiche della squadra di Massimiliano Allegri. Intervenuto nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento difensivo e sulle difficoltà mostrate nella costruzione del gioco durante il primo tempo: "Nel primo tempo molto bassi, addirittura a 6 dietro in alcuni momenti con Politano e Giovane con i difensori.

Organizzati bene ma non so il livello dell’Osasuna, non credo così alto per battere la difesa chiusa. Per difendere bene non serve essere così bassi ma abituiamoci perché Allegri lo sappiamo la vede così e difenderà così. In fase proposta abbiamo visto poco, Hojlund non si è visto. Forse mancava un giocatore di collegamento, Vergara, McTominay o De Bruyne, ma c’era Folorunsho. Poi Giovane a sinistra non penso lo vedremo più perché fa fatica, non vedremo più neanche Lang e Alisson nella stessa fascia nella parte finale".