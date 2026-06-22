Di Napoli consiglia: "Nico Paz? Sarebbero soldi ben spesi, garantisce per 10 anni"

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Arturo Di Napoli, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per parlare dei temi del giorno. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si deve fare di tutto per prendere Nico Paz?

"Sono soldi spesi bene, perché ti garantisci 10 anni. E sono soldi che valgono. Dovesse fare bene, con i soldi che girano oggi è un investimento anche economico. E' uno che si integra bene con quelli in rosa, crea delle alternative, oltre che qualità. lo direi che lo sforzo va fatto".

Giovanni Malagò è stato eletto Presidente FIGC:

"E' un uomo d'esperienza, che ha ottenuto grandi successi. Il problema è che bisogna rifondare il calcio, rifare il movimento. Oggi il nostro calcio è in grossa difficoltà rispetto agli altri Paesi. Siamo almeno la quinta-sesta Nazione, serve mettere mano all'impiantistica sportiva, ai settori giovanili. Oggi credo che Malagò sia l'uomo perfetto ma deve essere affiancato da uomini di calcio".

E si va verso Mancini ct:

"Sono contento di Mancini, bisogna mettere da parte quanto accaduto, lui ha fatto qualcosa d'importante in Nazionale. Poi ha sbagliato, ma oggi la Nazionale ha bisogno di un uomo di spessore, di personalità, che sappia dettare le regole. O prendi lui o Ancelotti oggi".

Juve, obiettivo Kolo Muani ancora adesso:

"lo farei uno sforzo per Vlahovic. Mi piace però Carnevali, e sono ottimista".