Galli: "Vergara fortissimo, ma ha giocato solo perché non c'era più nessuno..."

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Giuseppe Galli, presidente dell'Assoagenti, si sofferma sul calciomercato italiano e sulla reticenza a far giocare i giovani.

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Giuseppe Galli, presidente assoagenti: "C'è solo un programma da fare: ripulire tutto e ricominciare da zero. Una squadra italiana non può spendere 50/60 milioni per un giocatore, dobbiamo costruire giocatori per esportarli. Noi non abbiamo un'identità, dobbiamo far giocare i nostri giovani che sono forti. Vergara ad esempio, adesso quanto costa? E all'inizio dell'anno mica si pensava che potesse giocare? Ha giocato non per la qualità che ha, ma perché mancavano tutti. È fortissimo, ma ha giocato solo perché non c'era nessuno.

Il mercato oggi è malato, dicono che il mercato ce l'hanno in mano i procuratori, ma non è così e vi spiego. Vi faccio un esempio, anni fa Gattuso era alla Fiorentina, Mendes che è uno dei più importanti, non è riuscito a portargli neanche uno dei 3 che voleva Gattuso per cui sono i dirigenti a decidere non i procuratori. Prima non c'era la valorizzazione dei giocatori, io giocavo perché ero forte. Oggi invece tra un giovane forte che non porta valorizzazione e uno meno forte che però può essere valorizzato, gioca il secondo. Abbiamo fatto non sonquamye richieste per fare qualcosa e mettere dei paletti, ma le risposte sono state sempre zero. Sono contento se un giocatore italiano va via a 70 milioni, ma non può essere una squadra italiana a comprarne uno a 70 milioni.

De Laurentiis è bravo, l'anno scorso ha speso tanto per cui credo che tirerà un po' i freni".