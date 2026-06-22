Nuovo stadio e centro sportivo, Fabbroni: "Ecco nel giro di quanto tempo saranno fatti"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Lukaku non ha inciso minimamente. Impalpabile. È uscito perché il Belgio è rimasto in 10. Nel Belgio non è lui il problema. In due partite non ha segnato, ora rischia. E può finire terza con zero gol segnati. Con un attacco sterile. Il gol del secolo e la Mano de Dios? Ero come tanti ragazzi incollato alla tv. Non si vedeva dalla tv che l'avesse presa con la mano. La mano di Dio ha avuto una grandissima letteratura, ma quel gol del secolo ci ha fatto saltare dalle sedie e dai divani. Fu una vendetta terribile contro gli inglesi.

De Laurentiis annuncia due obiettivi stadio e centro sportivo? Secondo me nel giro di 5 anni, il Napoli avrà lo stadio suo nella zona a San Giovanni a Teduccio, con tutto quello che può sorgere su suoli privati: infrastrutture, parcheggi, metropolitana. C'è un lavoro che può essere ulteriormente fatto. C'è l'incrocio autostradale, con navette si può raggiungere la zona. E poi avremo uno stadio Maradona, perché i lavori sono prossimi a partire. Il restyling è praticamente cosa fatta con progetti. Tra poche ore sapremo se sarà Malagò il presidente federale e vedremo se gli faranno fare qualcosa".