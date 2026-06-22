Flop Lukaku, dal Belgio: "Non era ancora pronto per giocare! Male anche De Bruyne..."

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Il giornalista belga Geert Lambaerts parla della prestazione del Belgio contro l'Iran. E ovviamente di Lukaku e De Bruyne.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts: "Questo secondo pareggio del Belgio è una grande delusione. È il disastro. Avevamo l'idea di essere stati inseriti in un gruppo debole. Ma il Belgio è troppo debole anche per questo gruppo. Lukaku e De Bruyne? Penso che il signor De Laurentiis non sarà stato felice dei suoi due calciatori. Per noi è stata una sorpresa che Lukaku avesse iniziato la partita. Garcia aveva detto che non era pronto. Invece poi è partito dall'inizio. Abbiamo visto che non era pronto. Ci sono sempre due-tre difensori che si occupano di lui, questa può essere un vantaggio per la squadra, ma per il resto non ha giocato al suo livello.

De Bruyne non ha giocato bene contro l'Egitto, ma neanche contro l'Iran. Non è normale. Sa che la pressione è grande sulle sue spalle. C'è discussione sul suo ruolo. Resta importante per questa squadra, ma intorno a lui ha bisogno di giocatori utili attorno a lui. Non so se questo sarà risolto in 5 giorni. Il problema di Garcia è che ha sostituito Lukaku dopo il cartellino rosso. Ma stai giocando con l'Iran non con l'Argentina. L'unica nota positiva è Courtois, che ha giocato ad alto livello contro Egitto e Iran".