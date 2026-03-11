Caressa esalta Conte: "Visto Elmas e Alisson? Sempre al top con tanti assenti"

Fabio Caressa, giornalista, nel suo consueto punto su Youtube sul campionato di Serie A ha esaltato il Napoli e in modo particolare Alisson Santos, protagonista anche contro il Torino. "Complimenti a Conte che sta viaggiando ora a fari spenti. Ha dovuto cambiare cinque o sei volte nel corso di questo campionato, ha dovuto inserire giocatori nuovi, ha dovuto cambiare il modo di giocare. Adesso gli stanno rientrando un po’ di giocatori. È tardi ovviamente per pensare a chi sta davanti, però è perfettamente il tempo per mantenersi in linea Champions League. E già mantenere una linea da Champions League è un elemento importante.

Pensate come sta giocando Elmas in diversi ruoli. Pensate a Santos come sta giocando. Sono mancati un sacco di giocatori al Napoli e Conte ha sempre mantenuto la strada dritta. Adesso se ne parla meno del Napoli perché è in una posizione un po’ intermedia: abbastanza sicura per la Champions League ma troppo lontana dalla testa. Però la linea di galleggiamento non era facile da tenere con quello che è successo quest’anno".