Benitez rivela: "Bello allenare Inter e Napoli. E sono stato vicino alla Roma"

È la vigilia di Panathinaikos-Roma. L'allenatore dei greci, Rafa Benitez, per l'occasione è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ad inizio anno fu proprio Benitez ad indicare la Roma come una delle favorite alla vittoria dell'Europa League: "Quando hai una squadra forte, una città dietro alla squadra che la supporta e un allenatore con grande esperienza e capacità di gestire, piano piano si arriva dove si deve. La Roma è fortissima, i giocatori sono bravi”.

Sempre sulla Roma, Benitez ha confermato di essere stato vicino alla panchina giallorossa nella sua carriera, come rivelato anni fa da Rosella Sensi: "Mi piace tanto l’Italia, soprattutto le squadre forti. Lì è tutto molto interessante per qualsiasi allenatore. Io sono stato molto contento all’Inter e al Napoli, ma mi mi ha fatto piacere l’interessamento della Roma”.