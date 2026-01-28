Natan si sta esaltando: "Questa è la mia miglior stagione, mi sto consacrando"

Natan, difensore brasiliano del Betis Siviglia, ha accompagnato il tecnico Manuel Pellegrini in conferenza stampa. L'ex Napoli (solo 21 partite con la maglia azzurra), ceduto due estati fa per 9 milioni circa per lasciarsi alle spalle l'esperienza da "frullatore" con tre allenatori diversi, ha parlato del suo ottimo andamento di stagione: "Sto molto bene, mi sento in forma fisicamente. Credo che questa sarà la mia stagione migliore, lo è stata finora, e spero di giocare ancora molte partite e di consacrarmi definitivamente nel Betis".

Parole e idee chiare sul futuro: "Lascio questa parte al mio rappresentante. lo sono concentrato sul Betis, la mia testa è qui. Penso solo alla partita di domani e lascio che della questione se ne occupino il mio agente e la dirigenza del club".