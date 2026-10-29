Moggi sicuro: "Juve, andrà sempre peggio!", poi cita il Napoli
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"La squadra è sbagliata, l'allenatore è sbagliato... Qui è tutto sbagliato. Non c'è molto da parlarne, ciò che sto dicendo da settimane si sta concretizzando". E' amareggiato Luciano Moggi, storico ex dirigente bianconero dal 1994 al 2006, che in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com ha analizzato la debacle di Genova di ieri sera e non solo.
Non tutti i toscani sono uguali, mi verrebbe da dire.
"Spalletti è uno del gruppo, non il capo. Qui mancano disciplina e mentalità, ognuno fa il comodo loro. Aggiungo che il peggio deve ancora arrivare".
Col Napoli ti aspetti un'altra figuraccia?
"Non sono un indovino, ma la prospettiva quale potrebbe essere? E' facile rispondere: ancora più catastrofica di quella di oggi".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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