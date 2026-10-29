Del Genio: "Non si dica fosse facile vincere col Monza! Vedete Roma e Inter..."
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 dopo la vittoria del Napoli a Monza: "Più che la partita della svolta, dobbiamo essere contenti del risultato. Incoraggia molto un aspetto, ma non parlo ancora di svolta: mi è piaciuta nel secondo tempo la qualità di gioco. La seconda mezzora del primo tempo non mi è piaciuta. Poi c'è stata la crescita, ma il Napoli è forte.
Spero proprio che non si pensi da nessuna parte che si vince 4-1 perché il Monza è debole. Altrimenti parliamo solo del Napoli senza guardarci intorno. La Roma ha sofferto maledettamente col Cagliari e l'Inter ha rischiato a Venezia. Non esistono partite facili e bravo il Napoli a renderla facile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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