Fedele: "Con la Juve Allegri dovrà rispondere a chi lo critica e fa polemiche personali"

Enrico Fedele analizza il 4-1 del Napoli a Monza: segnali positivi nella ripresa, ma anche diverse amnesie difensive. A Torino il vero esame di maturità.

Enrico Fedele, nel suo editoriale su Il Roma, analizza il successo del Napoli a Monza senza lasciarsi andare a facili entusiasmi: "Quattro gol al Monza, tre punti preziosi e qualche segnale incoraggiante dopo il pareggio con la Roma. Tutto bene, dunque? Diciamo di sì. Il risultato restituisce serenità e fiducia, anche se nel primo tempo il gioco degli azzurri ha mostrato preoccupanti amnesie difensive". L'ex dirigente sottolinea le difficoltà della retroguardia: "Rrahmani è apparso fuori forma, Rafa Marin ha faticato a contenere la vivacità di Varela, ma si è riscattato con il bel gol di testa, e Di Lorenzo è andato spesso in affanno in fase di copertura".

Fedele: "Lang la nota più lieta. Battere la Juve rilancerebbe le ambizioni"

Tra le indicazioni positive, Fedele evidenzia soprattutto la crescita di Noa Lang: "La nota più lieta, a mio avviso, è Lang: sulla fascia sinistra l'esterno sta crescendo di partita in partita, mostrando intraprendenza, qualità e una personalità sempre più convincente". Promossi anche Anguissa, tornato "combattivo", e Hojlund, nuovamente a segno. Ma il vero banco di prova arriverà domenica: "Il vero esame di maturità sarà sul campo di una Juventus in crisi. Vincere a Torino significherebbe molto più di un successo: vorrebbe dire rilanciare concretamente le ambizioni di risalita verso le posizioni di vertice". Per Fedele sarebbe anche "la risposta più efficace a chi lo critica, talvolta trascinando il confronto sportivo su un terreno di polemiche e questioni personali".