Maradona jr confida in Allegri: “E’ l’allenatore perfetto, il Napoli è sulla strada giusta”

L'allenatore analizza il momento del Napoli, tra l'infortunio di Lobotka, le difficoltà legate alle assenze e i progressi mostrati dalla squadra.

Diego Armando Maradona Jr, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, per analizzare il momento degli azzurri alla vigilia della sfida contro la Juventus. Tra i temi affrontati anche il ritiro scelto dai bianconeri e la situazione di Luciano Spalletti, il cui futuro potrebbe essere legato proprio alla partita contro il Napoli: “Il ritiro della Juve? Io sono sempre stato contro i ritiri, secondo me servono solo ad aumentare l'ansia di questi momenti. È strano il destino, la panchina di Spalletti potrebbe saltare proprio contro il Napoli e Allegri. Non riesco a odiarlo, però sedersi su quella panchina è una macchia”. Maradona Jr ha poi commentato le numerose assenze che stanno condizionando le scelte di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sull'infortunio di Stanislav Lobotka e sulle alternative a disposizione del tecnico: “L'infortunio di Lobotka è una mazzata e si aggiunge a una lista già abbastanza lunga. Il Napoli davanti, non considerando Lucca, che ormai è uscito anche dai radar dell'allenatore, come cambi ha Vergara che è mezzo adattato e Giovane ed è quindi molto corto. In difesa si è fatto male Spinazzola ed è molto corto anche lì. Lobotka è un giocatore fondamentale, la sua assenza si noterà moltissimo. De Bruyne è un calciatore fenomenale, l'unico fuoriclasse della rosa, però come regista metto ancora un pizzico davanti Lobotka. Spero di vederli entrambi in un centrocampo insieme a McTominay”.

Maradona Jr: “Allegri è l'allenatore perfetto, il Napoli è sulla strada giusta”

Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, Maradona Jr ha espresso fiducia nel lavoro di Allegri e nei progressi mostrati dalla squadra nelle ultime settimane. Per l'allenatore, gli azzurri stanno ritrovando compattezza e spirito di gruppo, come dimostrato anche dalla prestazione contro la Roma, che ha restituito convinzione nei propri mezzi: “Allegri in questo momento è l'allenatore perfetto per il Napoli. La squadra mi sembra sulla strada giusta, s'inizia a correre anche per il compagno, cosa che non si vedeva due settimane fa. La prestazione contro la Roma nella testa dei giocatori ha messo la convinzione di poter battere squadre forti e di essere forte”. Infine, un passaggio sulle differenze tra il calcio italiano e quello europeo, con un riferimento alla gestione del possesso palla e all'atteggiamento difensivo degli azzurri: “La grande differenza del possesso palla tra Italia e in Europa salta l'occhio. Quando si ha la palla, si ha anche più chance di dominare la partita. Poi senza dubbio mi salta all'occhio l'atteggiamento, ho ancora negli occhi il 3-3 contro la Roma, quando prende gol a difesa schierata”.