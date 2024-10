Marcolin: “Il Napoli ha sistemato la fase difensiva, un dato lo conferma”

Dario Marcolin, ex calciatore e talent Dazn, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Dario Marcolin, ex calciatore e talent Dazn, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ad Empoli c’è stata una vittoria intelligente, perché nelle difficoltà si è visto il lavoro dell’allenatore. Avanti il Napoli ha un organico che fa la differenza, però tutto passa dall’organizzazione della fase difensiva. Cinque clean sheet in otto partite in questo campionato testimoniano questo dato.

Il successo del Castellani è preziosissimo, il Napoli aveva la pressione di giocare prima dell’Inter e con la Juve che lo aveva raggiunto. Un allenatore come Conte sa come si affrontano questi match, ti spaventa prima di affrontare squadre come l’Empoli. Siamo all’ottava giornata, ne mancano ancora trenta. Conte sa come parlare alla stampa, la squadra si affida totalmente a lui, non ti regala niente e non regala niente agli avversari. La cura dei dettagli ti dà almeno 8/10 punti in più in campionato. Nel primo tempo il Napoli si è adattato all’Empoli, nel secondo tempo l’Empoli si è adattato al Napoli. La mano dell’allenatore che ha corretto le difficoltà si è vista clamorosamente”.