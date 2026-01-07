Marcolin: "Meret non giocherà più, al massimo in Coppa Italia"

Dario Marcolin, ex capitano e centrocampista del Napoli, ha parlato a Canale 8 delle future gerarchie tra i pali ora che Meret è rientrato dopo l'infortunio: "Milinkovic meritava sette in pagella, per la quarta partita di fila ha blindato la sua porta. Ha preso la titolarità del Napoli, ormai. E' un sette di tutte le partite. Meret non giocherà più, magari farà qualche partita di Coppa Italia ma oggi il padrone dell'area di rigore è diventato lui, è Milinkovic-Savic".

