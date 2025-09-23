Marcolin: "Se ne vinci 4 su 4 vuol dire che i nuovi si stanno ambientando"

Il talent di DAZN ed ex calciatore Dario Marcolin, ieri al Maradona per commentare la sfida col Pisa, è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Innanzitutto il Napoli non gioca male, ha una rosa profonda ed i gol di ieri sono arrivati proprio dalla panchina vedi Gilmour e Lucca. Ieri il Pisa ha giocato molto bene con linee di passaggio molto strette, e al Maradona spesso verranno squadre molto organizzate e che possono mettere in difficoltà il Napoli. Il Napoli deve migliorare nel palleggio e nelle uscite dal basso dove ha mostrato qualche difficoltà.

Fin qui il Napoli ha superato tutte le difficoltà, ed obiettivamente gli azzurri fanno cose che altre squadre di Serie A attualmente non fanno. Anche Conte ha detto che questa squadra deve aspettare l’inserimento dei nuovi, mentre le altre squadre hanno mantenuto la squadra ma cambiato l’allenatore. Se vinci quattro partite su quattro in campionato, però, vuol dire che i nuovi si stanno già ambientando. Il gol di Lucca con l’abbraccio a Conte è la dimostrazione del grande lavoro sul campo e di gruppo che stanno facendo. Il gol dell’attaccante del Napoli dimostra che lui le qualità le ha, sposta il difensore con un buon movimento e poi segna quindi il calciatore c’è”.