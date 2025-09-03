Marino: "De Bruyne colpo top della Serie A, al Napoli l'oscar del mercato"

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, fa il punto sul calciomercato ormai concluso ai microni di Tuttosport: "Il colpo top in assoluto? Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne".

E la sorpresa?

"Ho molta fiducia in Piccoli. Credo che la Fiorentina abbia fatto un’operazione sulla scia di quella compiuta con Kean l’anno scorso".



Quale squadra merita l’oscar del mercato?

"Tra le grandi il Napoli, che ha completato molto bene la rosa. Anzi, ora a centrocampo rispetto al modulo dello scorso anno ha un uomo in più. La scommessa è per Conte, che nelle prime due giornare l’ha vinta: giocare con De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, rinunciando a un’ala pura a sinstra".