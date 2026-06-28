Marinozzi stronca la Scozia di McTominay: "Tra le più brutte di questo Mondiale!"

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Andrea Marinozzi, telecronista Dazn, tramite un video sul suo canale YouTube ha parlato della deludente Scozia di Scott McTominay che è stata eliminata alla fase a gironi dei Mondiali: "Grossa freccia in giù per la Scozia. Malissimo, una delle squadre più brutte viste in questo Mondiale. Malissimo contro Haiti, ma proprio male: segnano un gol con e poi smettono completamente di giocare. C'è un falso mito legato alla nazionale scozzese, soprattutto a questa generazione: 'una squadra che non molla mai, che lotta, che tende a non arrendersi, coraggiosa'. Non è così. È mancata proprio cattiveria. Partite in cui casualmente si ritrovavano a poter pareggiare i conti, penso a quella contro il Marocco, sono stati leggeri. Non hanno aggredito, non hanno mostrato i muscoli. Nella gara contro Haiti, dopo il gol, si sono seduti e hanno lasciato totalmente la palla agli avversari. Non hanno fatto niente, soffrendo tantissimo. Contro il Brasile i gol che hanno subito... di una leggerezza unica! Troppo morbidi, troppa poca cosa. Mi son veramente poco piaciuti, ma zero, proprio niente. Non c'è niente di positivo. L'aspetto positivo legato alla Scozia è il pubblico. C'è questa differenza enorme tra la bellezza del pubblico scozzese e la pochezza della squadra, che ancora una volta nella sua storia ha difficoltà nel passare la fase a gironi".

Sul Girone condotto dal Belgio di De Bruyne e Lukaku:

"Metto una freccia in giù, anche se ha vinto il girone non mi è piaciuta la squadra di Rudi Garcia. Sta cercando di mettere gli uomini giusti ai posti giusti. Le condizioni di Lukaku sono un tema, anche se con l'Egitto ha partecipato in maniera attiva all'autogol e ieri contro la Nuova Zelanda una palla un gol, fondamentale per la vittoria del girone. Ma le sue condizioni quali sono? Giocherà titolare la prossima o ci sarà De Ketelaere?".