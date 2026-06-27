Condò fa un nome a sorpresa: "Dopo Inter e Napoli ci sarà un'altra candidata allo Scudetto"

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Serie A, il giornalista Paolo Condò esalta il Como e lo eleva a terza pretendente per la vittoria del campionato, dopo Napoli e Inter

Il giornalista Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha speso parole di elogio per il Como che ha acquistato Nico Paz dal Real Madrid. Queste le sue parole: "La notizia fresca è la decisione del Como di aderire alla proposta del Real Madrid e di acquistare il cartellino dell'argentino per 60 milioni (in realtà 50, visto che il Real deve prima versarne 10 per il diritto di riacquisto): si tratta comunque di un investimento enorme per il bacino del Como, garantito però dal valore del giocatore, che ha spinto molto per questa soluzione.

E Nico in ogni caso sarà un assegno circolare, a maggior ragione dopo una stagione che si annuncia estremamente ambiziosa, come prova la stessa permanenza di Fabregas, non meno seguito di Paz a livello internazionale. Dopo Inter e Napoli, il Como sarà la terza candidata allo scudetto. Detto quindi che qualsiasi inserimento nerazzurro sarebbe stato in seconda battuta - e per quanto le gerarchie economiche dei club siano cambiate, l'idea di sviluppare un giocatore per il Real è accettabile per il Como, molto meno per l'Inter - il rimpianto vero resta Palestra perché tra la fine di maggio e lo scorso weekend c'è stata un'ampia finestra temporale nella quale Inter e Atalanta hanno avuto la penna in mano sulla base dei famosi 45 milioni più 5 di bonus raggiungibili.

Marotta e Ausilio avrebbero firmato di buon grado, specie dopo che l'addio forzato a Dumfries ha scoperchiato la necessità di una degna sostituzione. Ma il timing del fondo Oaktree, par di capire, non è quello indispensabile in una trattativa calcistica di alto livello. E questa è una discrepanza alla quale l'Inter dovrebbe porre rimedio".