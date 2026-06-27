Come sta Lukaku? Marinozzi: "Le sue condizioni sono un tema nonostante il gol"

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Resta ancora un argomento chiave la tenuta fisica di Romelu Lukaku: il giornalista Andrea Marinozzi fa il punto della situazione

Andrea Marinozzi, telecronista Dazn, tramite un video sul suo canale YouTube ha parlato delle prestazioni del Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, che hanno vinto il Girone G dei Mondiali. Di seguito le sue dichiarazioni: "Girone del Belgio? Metto una freccia in giù, anche se ha vinto il girone non mi è piaciuta la squadra di Rudi Garcia. Sta cercando di mettere gli uomini giusti ai posti giusti. Le condizioni di Lukaku sono un tema, anche se con l'Egitto ha partecipato in maniera attiva all'autogol e ieri contro la Nuova Zelanda una palla un gol, fondamentale per la vittoria del girone. Ma le sue condizioni quali sono? Giocherà titolare la prossima o ci sarà De Ketelaere?".

Sull'Urugay di Mathias Olivera: "La più grande delusione della fase a gironi. Ne avevamo parlato nel pre-Mondiale, mostrando le difficoltà di questa nazionale: doveva vivere tanto di intensità perché la qualità non era altissima. Non hanno vissuto di intensità. E sono venuti fuori i problemi che in questi anni spesso sono emersi durante il percorso di Bielsa sulla panchina dell'Uruguay. Sono esplosi questi problemi, c'è stato anche un confronto tra Bielsa ed i giocatori e se n'è parlato in tutto il mondo, non doveva venire fuori".