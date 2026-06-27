Repice: "Il Napoli ha una squadra già bella e fatta! Perciò sta facendo poco sul mercato"

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Il giornalista Francesco Repice promuove la rosa del Napoli definendola "una squadra chiavi in mano" e che ha quindi bisogno solo di gestione delle risorse

Il radiocronista Francesco Repice, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, ha commentato i temi principali in casa azzurra e non solo: "|l Napoli è già pronto, per questo sta facendo poco sul calciomercato. Il Napoli è una squadra chiavi in mano, con un allenatore che sa gestire come pochi le risorse che ha a disposizione. Non è detto che il Napoli debba avere ancora una volta tanti infortuni. Il Napoli, a differenza delle altre, è una squadra già bella e fatta. Il gioco e lo spettacolo, per me, è quando si vince e si ottengono i tre punti".

Sul Mondiale:

"Più guardo la Bosnia-Erzegovina e più provo dolore per la mancata partecipazione dell'Italia. Sul livello del Mondiale non mi esprimo, aspetto qualche gara dei sedicesimi. I giocatori che decidono si stanno prendendo la scena e, dunque, non c'è nulla di nuovo. Sto parlando a livello di eccesso. Anche se Manzambi della Svizzera sta impressionando. Non vedo nulla di particolarmente esaltante. Dello spettacolo non interessa nulla, ma guardo i gesti tecnici. Mi piace di più un Mondiale meno allargato con più squadre forti. Un turno in più può essere compromettente, perché i giocatori si rompono. Bisogna adeguare il livello tecnico a questo Mondiale allargato".