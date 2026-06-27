Anellucci: "Il Napoli deve rientrare da alcune spese folli per giocatori chiesti da Conte"

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Calciomercato Napoli, l'agente FIFA Claudio Anellucci boccia alcune scelte fatte nel biennio di Antonio Conte ritenendole "folli"

Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenute sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà per commentare i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che coppia sarebbe Hojlund-Lukaku al Napoli con Allegri?

"Non la vedo. Lukaku è un ex giocatore dal punto di vista fisico, dei comportamenti, della testa. A Napoli ha fatto il suo tempo. Il Napoli deve rientrare di alcune spese folli fatte su alcuni giocatori chiesti da Conte. Hojlund merita la riconferma per quello che ha fatto".

Caso Palestra, che ne pensa?

"Trovo folle un'operazione del genere, se è vero quello che si legge. Con quei numeri è giusto che chi deve fare l'operazione, la faccia. L'agente è stato eccezionale, roba da maestri, per un giocatore che ha giocato una stagione al Cagliari".

Juventus, spazio a Carnevali:

"Carnevali non ha la bacchetta magica e non può risolvere i problemi di tre anni e mezzo, molto più profondi. Finalmente un dirigente italiano, che conosce il nostro calcio, ma ci vorrà tempo per sistemare le cose. Poi si può giocare anche senza Kolo Muani. Non sposta nulla. lo faccio una forzatura nel caso di Vlahovic, non per lui. Poi potrai prendere qualcuno che costerà di meno ma in prospettiva può darti di più. Più che i soldi mancano anche le idee".

David dice che rimarrà:

"Da agente dico che David sta bene dove sta, dormirei sogni tranquilli. Anche perchè quando si firmano i contratti, non si punta la pistola alla tempia ma si fanno in due certi contratti. Qualcuno ha fatto certi contratti, non se li sono fatti da soli. Una società che si fa sfuggire Dybala a zero, già su quello mi farei un sacco di domande. Ma contratti come quelli di Arthur...chi li ha fatti certi contratti?".