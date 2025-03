Marolda avverte: "Tempi troppo lunghi per rinnovo Meret, si rischia di perderlo a zero"

"Corsa Scudetto? L'Inter è favorita, ma di poco. Le quotazioni degli azzurri sono molto in rialzo soprattutto dopo la prestazione di sabato scorso"

Ciccio Marolda - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica pomeriggio contro la Fiorentina.

"Corsa Scudetto? L'Inter è favorita, ma di poco. Le quotazioni degli azzurri sono molto in rialzo soprattutto dopo la prestazione di sabato scorso. Le prestazioni della squadra di Inzaghi, esclusa la gara con il Feyenoord in Champions, sono state deludenti. Sono curioso di vedere i nerazzurri in campionato, soprattutto nella trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Le possibilità degli azzurri, che possono vincere ma non hanno l'obbligo di farlo nonostante il distacco minimo e il calendario favorevole, sono aumentate. Ciò che mi fa ben sperare, oltre alla prestazione di settimana scorsa, è il cambio di passo nella comunicazione di Conte: in passato l'ho sempre ritenuta negativizzante e divisiva, ma ora l'allenatore ha cambiato ed è tornato sui suoi passi. Evidentemente ha capito che deve essere più coinvolgente, perché la passione di una città può essere determinante per la squadra in campo. Lo è stata in passato, può esserlo anche oggi.

Quale modulo con la Fiorentina? Preferirei il 4-3-3. Con il modulo a 3 ci sono un vantaggio e 2 svantaggi: con la difesa a 3 si blocca dietro Di Lorenzo e la squadra perderebbe una spinta importante, inoltre si costringerebbe Politano a fare grandi sforzi per coprire tutta la fascia. Con la difesa a quattro, invece, l'esterno ex Sassuolo coprirebbe meglio la sua zona di campo. Il vantaggio del 3-5-2 consisterebbe nella possibilità, qualora giocasse Gilmour, di coprire Di Lorenzo come è accaduto contro l'Inter.

Rinnovo Meret? Il problema è che se passa troppo tempo per concludere l'accordo, e di tempo ne è già passato troppo, si rischia che qualche squadra brava a prendere giocatori in scadenza di contratto presenti un'offerta e quel punto si possa perdere il giocatore. Caprile? Un giocatore che ormai gli azzurri hanno perso e anche per poco, quella con il Cagliari è un'operazione che non mi è piaciuta affatto.

Calendario delle prossime 11 gare? La media Scudetto in questo momento, conteggiata sull'Inter, è di 82 punti: il Napoli deve fare 25 punti, quindi sarebbero 8 vittorie e un pareggio. Ci si potrebbe concedere anche 2 sconfitte. Fiorentina? In questo momento la vedo in fase calante, ha perso diverse partite e dopo la sconfitta in Grecia di stasera deve pensare alla gara di ritorno. Può essere la prima vittoria del Napoli di queste 11 sfide finali".