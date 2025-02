Marolda critica Conte: “Non sa comunicare! E’ divisivo e non compatta l’ambiente”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Parole di Conte nel post-gara contro il Como? Il mercato di gennaio è stato un fallimento, non ci sono discussioni, ma non mi convinceranno mai del fatto che questi ultimi quattro risultati siano figli di un qualcosa che non c’è stato. Non si poteva fare nulla di più e di meglio per ottenere qualcosa in più? Direi di non dare solo le colpe al mercato, anche se fallimentare.

Per quanto riguarda la comunicazione, Conte passa per grande comunicatore ma non lo è: le sue parole sono divisive, non compattano l’ambiente, la squadra e il club. Siamo arrivati al punto che se il Napoli dovesse vincere, il merito sarebbe suo: se dovesse perdere, le colpe sarebbero del club. Questa non è comunicazione”.