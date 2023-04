Marolda: “Il Napoli non è sceso in campo col Milan, il pullman non è arrivato a Fuorigrotta”

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite negli studi di ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan

Il giornalista Ciccio Marolda, ospite negli studi di ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan: “Il Napoli non è sceso in campo. A Fuorigrotta il pullman non è proprio arrivato. Il Milan è tornato alla difesa a 4. Io avrei scelto sempre il Milan al sorteggio di Champions. Non esiste proprio pensare di pescare Real, City o Bayern Monaco. Non mi soffermerei troppo sul regolamento d’uso. In alcune zone viene seguito alla lettera. D’altre parte magari non lo seguono del tutto.