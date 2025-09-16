Marolda: “Napoli primo non mi sorprende, è nella norma! Vi dico la mia griglia”
Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Questa giornata è stata una bella sorpresa, sono sorpreso di vedere la Juve in testa alla classifica, io non ci credevo, vedere il Napoli primo nella norma, mentre la Juve è invece una grande sorpresa.
Per me la griglia finale sarà Napoli, Juve, Milan e Inter. La Juve ha ritrovato Vlahovic e poi ha due ragazzi molto giovani che sono fantastici. Mi convince poco la difesa ed è quello il punto debole. E’ tornato Bremer ma ha subito comunque tre gol”.
© 2025 tuttonapoli.net
