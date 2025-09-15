Marolda sicuro: "Conte aveva un grosso problema, ma l'ha risolto contro la Fiorentina..."

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto su Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, ha commentato la prestazione del Napoli contro la Fiorentina: "Conte aveva un grosso problema da risolvere e ci è riuscito nella scorsa partita: far convivere De Bruyne con gli altri tre centrocampisti. Ci è riuscito alla grande, il Napoli è cambiato completamente: gioca per vie centrali. La fascia destra Di Lorenzo-Politano, che era il punto di forza, è stata messa da parte.

Confronto Haaland-Hojlund? Voci dalla Casa Bianca direbbero che questo confronto è irricepibile. Pronostico Manchester City-Napoli? Intanto mi piacerebbe il Napoli andando subito all'attacco come ha fatto contro la Fiorentina, e questo già sarebbe un grande passo avanti... comunque mi auguro un autogol del Manchester City all'ultimo minuto".