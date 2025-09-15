Marolda sicuro: "Conte aveva un grosso problema, ma l'ha risolto contro la Fiorentina..."

Marolda sicuro: "Conte aveva un grosso problema, ma l'ha risolto contro la Fiorentina..."
Ieri alle 23:10Le Interviste
di Davide Baratto

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto su Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, ha commentato la prestazione del Napoli contro la Fiorentina: "Conte aveva un grosso problema da risolvere e ci è riuscito nella scorsa partita: far convivere De Bruyne con gli altri tre centrocampisti. Ci è riuscito alla grande, il Napoli è cambiato completamente: gioca per vie centrali. La fascia destra Di Lorenzo-Politano, che era il punto di forza, è stata messa da parte.

Confronto Haaland-Hojlund? Voci dalla Casa Bianca direbbero che questo confronto è irricepibile. Pronostico Manchester City-Napoli? Intanto mi piacerebbe il Napoli andando subito all'attacco come ha fatto contro la Fiorentina, e questo già sarebbe un grande passo avanti... comunque mi auguro un autogol del Manchester City all'ultimo minuto".