Martino a TN: "La Lega ha abituato i tifosi agli abbonamenti in tv! I giovani non vanno più allo stadio"

La fiducia a Milik, la sua idea su Juve-Napoli e il rammarico per i numeri degli abbonati al San Paolo. Questi i temi trattati da De Laurentiis al Corriere dello Sport e commentati nel suo consueto editoriale su Tuttonapoli.net dal giornalista Carmine Martino, voce di Kiss Kiss che ritroverete sabato alle 18 per la sfida alla Sampdoria.

Secondo De Laurentiis, in proporzione, a Bari ci sono più abbonati che a Napoli... "Ma a Bari si vive un'atmosfera diversa, c'è lo stesso entusiasmo che si respirava a Napoli nel 2004. Non mi meraviglia il boom di abbonati così come non mi meravigliano le difficoltà che ci sono a Napoli. La società ha finalmente cambiato strategia ma ci vorrà ancora del tempo prima di convincere i tifosi a sottoscrivere di nuovo la tessera. La verità è che i vertici del calcio negli ultimi 20 anni hanno fatto di tutto per abituare i tifosi alle pay tv e oggi molti stadi sono vuoti. Le nuove generazioni non sono più abituate ad andare allo stadio".

Quali rimedi per invertire il trend? "La nuova politica dei prezzi è un punto di partenza, così come lo stadio rinnovato, ma servono altre iniziative per riaccendere lo spirito di appartenenza dei napoletani. Faccio un esempio: gli amanti del calcio vanno ad Anfield soprattutto per seguire la curva che canta You'll never walk alone. Ecco, servirebbero eventi simili. Stimolato nel modo giusto, il pubblico napoletano potrebbe fare addirittura di più. Oltre che per gli scudetti, il Napoli di Maradona veniva ricordato per il tifo calorosissimo, oggi invece è un semplice luogo comune. I turisti chiedono di andare al San Paolo ma poi ne restano delusi perché è vuoto".