Martino: "Con Arsenal serve grande organizzazione difensiva e in questo momento non sembra esserci"

Martino: "Con Arsenal serve grande organizzazione difensiva e in questo momento non sembra esserci"
Oggi alle 10:40Le Interviste
di Arturo Minervini

Carmine Martino, dagli studi di Ottochannel, parla della sfida in Champions League del Napoli: “L’Arsenal in questo momento è probabilmente la squadra più forte al mondo. È una squadra completa in tutti i reparti. C'è però un fattore da non sottovalutare, le squadre inglesi lasciano comunque più spazio rispetto a quelle italiane.

Con gli spazi a disposizione, però, magari De Bruyne ti può inventare il lancio giusto nello spazio per qualche esterno, o magari per Hojlund. Serve però un’organizzazione difensiva di altissimo livello, ed in questo momento il Napoli non ha dimostrato di avercela."