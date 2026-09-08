Inter, Lautaro: "Usciamo a testa alta, giocato al livello di chi lotta per vincere la Champions"

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Lautaro analizza il ko dell’Inter a Madrid: decisivi due errori, ma prestazione positiva.

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sfida contro il Real Madrid persa 2-1 e valevole per la prima giornata della League Phase di Champions.

C'è un po' di rammarico?

"Questa è una competizione di dettagli: quando sbagli paghi il prezzo e oggi due errori subito ad inizio gara dopo averla approcciata bene ci sono costati due gol. Oggi l'Inter ha giocato da squadra del loro livello e loro lottano per vincere la Champions. Le competizioni che iniziano con questa maglia sono sempre un obiettivo".

Perdere per due regali è più difficile da accettare?

"L'amarezza è questa, poi loro hanno giocatori velocissimi e con tantissima gamba. Non abbiamo sfruttato le occasioni, ma usciamo a testa alta per aver giocato ad altissimo livello con una grandissima squadra".

Tutto merito di Courtois o sotto porta potevate fare meglio?

"Sicuramente abbiamo affrontato uno dei migliori portieri al mondo, ma c'è un po' di nostro anche e potevamo fare meglio. Dobbiamo cambiare passo e trovare la prima vittoria".

Nella prima parte avete sfruttato poco le fasce?

"Può essere, anche loro giocando a 4 facevano una linea stretta e dovevamo fare più occupazioni con le mezzeali. Abbiamo aggiustato questi movimenti nel secondo tempo, abbiamo segnato e non siamo riusciti a pareggiarla ma usciamo a testa alta".