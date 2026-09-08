Inter, Lautaro: "Usciamo a testa alta, giocato al livello di chi lotta per vincere la Champions"
Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la sfida contro il Real Madrid persa 2-1 e valevole per la prima giornata della League Phase di Champions.
C'è un po' di rammarico?
"Questa è una competizione di dettagli: quando sbagli paghi il prezzo e oggi due errori subito ad inizio gara dopo averla approcciata bene ci sono costati due gol. Oggi l'Inter ha giocato da squadra del loro livello e loro lottano per vincere la Champions. Le competizioni che iniziano con questa maglia sono sempre un obiettivo".
Perdere per due regali è più difficile da accettare?
"L'amarezza è questa, poi loro hanno giocatori velocissimi e con tantissima gamba. Non abbiamo sfruttato le occasioni, ma usciamo a testa alta per aver giocato ad altissimo livello con una grandissima squadra".
Tutto merito di Courtois o sotto porta potevate fare meglio?
"Sicuramente abbiamo affrontato uno dei migliori portieri al mondo, ma c'è un po' di nostro anche e potevamo fare meglio. Dobbiamo cambiare passo e trovare la prima vittoria".
Nella prima parte avete sfruttato poco le fasce?
"Può essere, anche loro giocando a 4 facevano una linea stretta e dovevamo fare più occupazioni con le mezzeali. Abbiamo aggiustato questi movimenti nel secondo tempo, abbiamo segnato e non siamo riusciti a pareggiarla ma usciamo a testa alta".
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