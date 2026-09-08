Napoli-Arsenal, Calaiò: "Gli azzurri non hanno niente da perdere, è una fortuna affrontarli ora"

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Calaiò presenta Napoli-Arsenal e indica ad Allegri come affrontare la sfida di Champions.

L'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò è intervenuto nel corso di ‘Aspettando Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Analizzando le prime giornate del Napoli, bisogna dire che forse non era il caso di far entrare Badiashile, che non è al 100%, a Milano. Il Napoli doveva prendere un giocatore pronto. Si era parlato di Gila, poi non è arrivato: ne andava preso un altro pronto. Olivera e Di Lorenzo potevano fare i braccetti, per avere sempre una difesa a 5. Da questa squadra che ha vinto 2 scudetti in 4 anni, e che comunque bazzica nelle zone alte della classifica da anni, non mi aspetto che si faccia rimontare 2 gol: io se sto 2-0 a Milano mi mangio l’erba! Per questo io parlo di atteggiamento. Poi, nonostante il 2-2, Anguissa ha avuto la palla del 2-3, ma ci è andato molto superficiale. Ha fatto un movimento antiestetico, avrebbe fatto gol andandoci con l’interno sinistro, semplice. Purtroppo mi sembra che il Napoli faccia fatica a difendere, però va sempre dato tempo a un nuovo allenatore, anche perché Allegri sta riuscendo a creare 6/7 palle gol a partita.”

Sul campionato: “Da tifoso del Napoli, spero che vinca lo scudetto, lo premetto. Però penso che questo sarà un anno molto difficile: le altre squadre si sono rinforzate, arrivare tra le prime quattro sarà molto difficile e non è scontato.”

Sul calciomercato: “Mi aspettavo di più, specialmente a centrocampo, dove non c’è un vero vice-Anguissa, anche perché Anguissa ha avuto due infortuni gravi, Gilmour e McTominay si sono infortunati lo scorso anno. Infatti sta giocando Vergara mezzala adattato.”

Su McTominay: “Secondo me Manna è stato ottimista nei tempi di recupero, perché comunque è una scocciatura. Ricordiamo che bisogna anche riprendere la condizione fisica. Manna parla di metà ottobre, io ho i miei dubbi. Senza McTominay, potrebbero mancare i suoi gol, visto che ne segna 12/14 a stagione. Voci sul futuro? Per me è un giocatore che farebbe bene anche in Spagna, in Inghilterra…”

Sull’Arsenal: “Magari l’Arsenal può rischiare nelle situazioni di campo. Allegri potrebbe mettere De Bruyne, che ha esperienza, classe, tecnica per fare delle imbucate per Alisson e per Hojlund che nessuno vede. Olivera titolare? Ha fatto un errore contro il Como, perché non doveva uscire [per cercare di anticipare Diao, ndr], ma solo quello. A me Spinazzola a Genova non ha entusiasmato. Il Napoli non ha niente da perdere, perché sulla carta l’Arsenal è più forte. Il Napoli deve giocare con coraggio, intensità, ed essere impeccabile in fase difensiva. Magari è una fortuna beccare l’Arsenal in questo momento, piuttosto che una squadra contro cui sei obbligato a fare punti per passare il turno.”