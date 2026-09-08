Marolda: "In difesa c’è una voragine! Arsenal? Mi auguro che il Napoli non sia sovrastato"

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Marolda analizza il Napoli: rosa strutturalmente sbagliata, ma il quarto posto resta possibile.

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di ‘Aspettando Il Bello del Calcio’ su Televomero: "Sull’inizio di stagione – “Dal punto di vista del calendario, con Como, Inter e ora anche l’Arsenal, il Napoli ha avuto uno dei peggiori inizi che potessero capitare. E questo c’è nei ragionamenti. Però io quest’anno vorrei andare subito al nocciolo: il Napoli è strutturalmente sbagliato. Il Napoli ha una difesa incompleta. Il Napoli ha un centrale di difesa [Rrahmani, ndr] e al suo fianco una voragine.”

Sulla classifica: “Rispecchia questo inizio sciagurato, dal punto di vista della successione delle partite [con avversarie competitive, ndr]. Non mi spaventa.”

Su Inter-Napoli: “La sintesi del mio ragionamento [sulla partita, ndr], che dice che il Napoli è tornato da Milano con delle certezze e delle cose incoraggianti, è questa: prima dell’inizio del campionato, avevo pronosticato un Napoli tra il sesto e il settimo posto. Dopo la partita contro l’Inter, dico che al quarto posto ci può arrivare.”

Sul calciomercato: “Io dico che il Napoli sta pagando il conto dello scudetto vinto [con Conte, ndr]. Ed è un conto molto salato, perché il Napoli non ha potuto fare mercato. Ha venduto anche un giocatore dal quale ha preso un po’ di danaro [Gutiérrez, ndr], ma questo è un Napoli che doveva comprare. Perché se l’anno scorso i problemi erano stati aver segnato pochi gol e aver preso troppi gol, significa che bisognava andare a rinforzare l’attacco e la difesa.”

Sull’Arsenal: “Il Napoli ha la capacità di andare a prenderli più alti, rispetto alla partita contro il Como, dove ha lasciato tanto campo? È un bel rebus. Quando ho visto il sorteggio non ho pensato cose buone, sinceramente. Però, paradossalmente, il Napoli può giocare con una certa serenità: se perde, non è un peccato mortale. Mi auguro che il Napoli non sia sovrastato: un altro passo in avanti nella prestazione sarebbe importante.”