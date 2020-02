Martino svela: "Contestazione dei tifosi del Cagliari alla squadra. Bravo Gattuso nell'osare..."

Dopo la bella vittoria del Napoli ottenuta contro il Cagliari il giornalista Carmine Martino ha svelato a Radio Kiss Kiss di una contestazione dei tifosi sardi alla squadra: "Vi comunico che all'esterno della Sardegna Arena vi è una contestazione da parte dei tifosi del Cagliari per via dei scarsi risultati ottenuti dalla squadra di Maran in questo ultimo periodo. Bravo Gattuso a osare mettendo Insigne al posto di Demme".