Rientro McTominay, Scotto: "Può slittare di una settimana"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, sul proprio canale YouTube, ha affrontato il tema del futuro di McTominay: "Attenti a come si spiegano le cose. E' vero che potrebbe non farcela a tornare in campo col Frosinone il 10 ottobre alla ripresa del campionato. Il discorso non è complicato. L'operazione che ha avuto, l'ablazione, non gli impedisce di iniziare a correre, ma la terapia di anticoagulanti, medicinali comuni, va avanti per 6-8 settimane dal momento in cui una persona torna a fare attività e questi farmaci sono incompatibili con il lavoro in gruppo, si devono evitare contrasti e cadere rovinosamente a terra.

Fino a quando non smetterà di prenderli non potrà allenarsi con il gruppo. E per tornare con i convocati servirebbero comunque 2-3 allenamento almeno in gruppo. Diciamo che potrebbe tornare col Bodo Glimt".