Mazzocchi: "Scudetto a Napoli il sogno di un bambino partito da un campetto di periferia"

Pasquale Mazzocchi, terzino del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Cosa ha significato vincere lo scudetto con il Napoli? Per me è il sogno di una vita. Io sono partito da un campetto in una periferia di Napoli e quel sogno era talmente grande che non arrivavo neanche a immaginarlo. Sono quei sogni che non pensi mai di realizzare, però li metti lì e dici: 'Non si sa mai'. Invece ci sono arrivato, sono stato uno dei napoletani che ha coronato questo sogno e lo porterò sicuramente sempre nel cassetto. Napoli è casa mia e lo sarà sempre. Sto bene. Ovviamente mi manca solamente un po' di minutaggio in gara, ma mi sento in forma, sto bene. Quando sono stato a Napoli ho sempre fatto tutti gli allenamenti, sono sempre andato forte, anche perché sono uno che non si risparmia, anche in condizioni di emergenza e quant'altro. Quindi aspetto qualche giorno per ritornare in gruppo e poi sono disponibile.

In questi cinque anni, tra Salernitana e Napoli, cosa ho aggiunto al bagaglio tecnico? Sicuramente il fattore tattico, che all'epoca mi mancava un pochettino, perché pensavo sempre a spingere, a creare superiorità e accompagnavo sempre l'azione. Sicuramente in questi cinque anni ho capito anche cosa significa, in alcuni tratti della partita, risparmiarsi, perché, come ho detto prima, sono sempre uno che dava tutto e spesso e volentieri arrivavo al 70' che non ne avevo più. È il bagaglio di esperienza che ti insegna anche, in alcuni tratti della partita, a risparmiarti un pochettino".