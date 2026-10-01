Rubinho esalta Meret: "Tra i più forti in Italia ma non tutti lo capiscono"

Calma coi giudizi e fiducia ad Allegri. Lo sostengono anche alcuni giocatori che hanno lavorato in passato con lui. A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Rubinho, ex calciatore allenato da Allegri e Conte: “Allegri è un grandissimo allenatore e può allenare qualsiasi squadra e per il Napoli è quello giusto. C’è bisogno però di tempo per poter lavorare con tranquillità. Il campionato non si vince a settembre e Allegri sicuramente farà venir fuori il Napoli. Parliamo di una eccellente squadra perchè ci sono giocatori di alto livello che possono lottare per lo scudetto.

Bisogna però avere continuità e se il Napoli riesce a fare un filato di vittorie può sicuramente arrivare fino in fondo. Conte e Allegri sono l’acqua e il vino, non sono per niente simili. Hanno una mente diversa e allenano diversamente. Allegri è arrivato alla Juve dopo Conte e veniva dal Milan quindi da un avversario e per questo lo guardavano male, ma Allegri è uno di quelli che più ha vinto. Con Conte c’era una linea ben precisa di lavoro e se si faceva quello che diceva lui funzionava. Allegri invece dà più libertà ai giocatori di esprimersi. La gente non capisce la difficoltà del portiere e Meret è tecnicamente uno dei portieri più forti che abbiamo in Italia. E’ sempre stato forte, ma la gente parla e lo giudica, non è attenta e non vede ciò che fa il ragazzo”.