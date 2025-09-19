Materazzi: "L'Inter è forte ma deve crescere perché anche il Napoli lo è"

A margine della tappa a Istanbul dell'EA7 World Legends Padel Tour, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset, parlando così di Marcus Thuram, criticato dopo l'episodio nel finale del match contro la Juventus: "Thuram è troppo forte. Son cose che succedono e ci sta, per me è antipatico sentire dire che si fa tanta strada, si spendono tanti soldi... Marcus è un grande, ha sempre dato tutto per l'Inter e ha fatto tantissimi gol. L'anno scorso ha giocato partite che forse non avrebbe dovuto giocare per infortuni o acciacchi e ha sempre fatto tanto per l'Inter. Bisogna solo dirgli grazie, tanto di cappello".

Le è piaciuto Pio Esposito? "Più della partita contro l'Ajax, mi ha colpito il percorso che ha fatto al Mondiale per Club, che tutti catalogano come della scorsa stagione e invece parliamo solo di tre mesi fa. Da un campionato di Serie B è passato a fare un Mondiale, facendo la sua parte e segnando anche un gol. Ha disputato partite molto importanti con personalità e fisico".

Cosa si aspetta da Chivu adesso? "Un processo di maturazione che ha fatto in questi anni. Ha un background molto importante essendo cresciuto nell'Ajax come giovane, sapendo le metodologie che c'erano anche allora. In Italia è cresciuto sul piano difensivo, poi da tecnico ha fatto un percorso nelle giovanili culminato con la vittoria di alcuni trofei con dei ragazzi che sta portando in prima squadra. Ben vengano le sue idee, il suo coraggio. Non disprezza di far giocare giovani che hanno qualità. L'Inter deve crescere; sa di essere forte ma anche che ci sono altre squadre molto forti che si sono rinforzate come il Napoli".