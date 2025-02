Materazzi. "Napoli-Inter è La Partita, da lì si costruirà un bel pezzo di scudetto"

Nel suo intervento ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi ha presentato Napoli-Inter: "Ho sempre detto che quella del Maradona sarebbe stata “La Partita”: lo scudetto non si farà a Napoli ma da lì se ne costruirà un bel pezzo. E l’Inter ci arriverà con l’abito ideale, perché il primo posto conquistato a una settimana dalla supersfida e dopo una lunga rincorsa al Napoli è tutta benzina per la testa e le gambe degli uomini di Inzaghi. Se batterà il Napoli l’Inter non avrà chiuso i conti, ma di sicuro potrà piazzare un allungo importante, specialmente perché il faccia a faccia arrivava in un momento particolare della stagione.

Lautaro e compagni non sono al top della condizione e la fatica per un’annata fitta di impegni inizia a farsi sentire, ma il Napoli di oggi di sicuro non sta meglio, la sconfitta di Como gli ha fatto perdere la vetta sul più bello. Per l’Inter un successo nella partita di sabato potrebbe imprimere una svolta psicologica decisiva: finora la squadra ha faticato negli scontri diretti, ma in una sola partita tutto potrebbe capovolgersi, e in un campionato così equilibrato la tenuta mentale gioca un ruolo chiave".