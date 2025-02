Mauro esalta Martinez dell'Inter: "Che portiere, se gioca così dura tenerlo fuori"

Massimo Mauro, ex centrocampista di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli, oggi commentatore per Mediaset, è intervenuto al termine della partita vinta 2-0 dall'Inter in Coppa Italia contro la Lazio, elogiando l'atteggiamento di Marko Arnautovic:

"Al di là del gran gol ha fatto 2-3 recuperi all'indietro che fanno squadra, ma anche Taremi, che ha sbagliato tanto, è stato importante in fase di non possesso. I nerazzurri hanno trovato anche un grande portiere, se gioca come in questi 2 match sarà difficile tenerlo fuori. Poi ci sono dei giocatori che non possono essere chiamati seconde linee".