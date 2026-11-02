Ag. Di Lorenzo: "Out in Champions, ecco che problema ha. E' a Napoli con altri due"

Mario Giuffredi difende il Napoli dopo il ko con la Juventus e aggiorna sulle condizioni di Di Lorenzo: "Ha avuto un risentimento all'adduttore".

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento degli azzurri dopo la sconfitta contro la Juventus. L'agente ha difeso il lavoro di Massimiliano Allegri, invitando a valutare la prestazione considerando anche i tanti problemi fisici che hanno condizionato la squadra. Giuffredi ha inoltre aggiornato sulle condizioni del capitano: "Ha avuto un risentimento all’adduttore alla fine del primo tempo. È a Napoli insieme a Marianucci e Olivera".

Giuffredi: "Senza gli infortuni volevo vedere come finiva"

Giuffredi ha quindi analizzato integralmente quanto accaduto contro la Juventus: "La cosa più spiacevole è sentire dire che il Napoli è stato disastroso. Si guarda il risultato, ma io non ricordo una parata di Meret. Nel primo tempo il Napoli ha avuto l’occasione più importante con Lucca". L'agente ha poi proseguito soffermandosi sulle difficoltà provocate dagli infortuni: "È normale che con gli infortuni di De Bruyne, che ha un ruolo chiave, e di Di Lorenzo, giochi Marianucci terzino destro, che non è di ruolo, e giochi Gilmour. È normale che non ci sia la stessa continuità". Infine, Giuffredi ha concluso: "Ha vinto per due tiri in porta. Mi sembra riduttivo guardare al risultato e basta. Senza gli infortuni volevo vedere come finiva".