Ag. Marianucci: "Espulso lui e non Lucumì e Koopmeiners! Allegri? Non ha colpe"

Mario Giuffredi difende Allegri e Manna e critica l'arbitraggio di Juventus-Napoli: "Lucumì doveva essere espulso. Bisogna stare vicino al club ora".

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo e Luca Marianucco, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi anche sull'arbitraggio di Juventus-Napoli: "Se l’arbitro fa le cose nel modo giusto, Lucumì doveva essere espulso. Invece si dà il secondo giallo a Marianucci. Avrei da dire sull’arbitraggio". L'agente ha contestato anche un altro episodio: "Bisogna vedere dove ha messo il piede Koopmeiners. Per me era espulsione diretta". Poi la difesa di Massimiliano Allegri: "Allegri non ha responsabilità, sta facendo quello che può fare. Sul mercato il Napoli ha fatto quello che poteva fare. Non poteva fare altro perché non si possono portare i club al fallimento". E ancora: "Ha accettato una situazione pur sapendo che non poteva fare mercato e rinforzare la squadra. Poi ha una sfilza di infortuni. È troppo facile giudicare quando ci sono gli infortunati". Giuffredi ha quindi aggiunto: "Non ha mai avuto tutta la squadra a disposizione e sta tenendo botta in una situazione di emergenza. Bisogna giudicare Allegri con la rosa al completo".

Giuffredi: "Ci vuole rispetto per Allegri. Manna ha fatto cose buone"

Nel corso dell'intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Giuffredi ha proseguito: "Nelle ultime tre partite ha fatto sette punti e meritava di vincere con la Roma. Ieri, senza gli infortuni, volevo vedere come finiva". Poi ancora su Allegri: "Allegri ha fatto quello che poteva fare e ha fatto giocare anche qualche calciatore giovane". E sul curriculum del tecnico: "Stava andando al Real Madrid, è andato in finale di Champions League. Ci vuole rispetto per Allegri in un periodo di emergenza". Spazio anche alla difesa di Giovanni Manna: "Sembra che Manna abbia fatto tutti disastri e abbia fatto bene solo Conte. Manna ha preso Rafa Marin, Alisson, un ottimo giocatore, McTominay, un ottimo giocatore. Ha preso giovani come Vergara e ha fatto Favasuli dalla Serie B". Giuffredi precisa: "Ci sono delle cose che riescono bene e altre meno bene". E su Allegri aggiunge: "Ha avuto l’umiltà di venire a Napoli a differenza di altri allenatori". Il procuratore affronta anche il tema degli stop fisici: "Quando si gioca ogni tre giorni ci sono sempre infortuni. È inutile dare la colpa ai dottori". Favasuli, ha annunciato Giuffredi, dovrebbe tornare dopo la sosta. Infine l'appello all'ambiente: "Quando le cose vanno male gli addetti ai lavori fanno le analisi e le colpe sono di tutti. Non è giusto però far portare la voce a determinate persone dimenticando chi c’è stato prima". Poi il riferimento a Gattuso: "Gattuso non era buono e oggi sembra il migliore d’Italia". E ancora: "Siamo un popolo che va dietro al pareggio, alla vittoria o alla sconfitta. Dovremmo essere più coerenti nell’analizzare le cose e non sparare a zero su ogni sconfitta". Il messaggio finale è netto: "Bisogna stare vicino ora al club, non quando le cose vanno bene, ma ora". Giuffredi conclude: "Mi dispiace che venga messo in croce un allenatore con una squadra che non ha potuto fare mercato. Il presidente ha speso 500 milioni in due anni. Questa squadra è forte e, se non ha alcuni giocatori a disposizione, non può farci niente. Manna ha fatto cose buone. Metteteci equilibrio nei giudizi"