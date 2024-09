Mauro: "Scudetto? L'Inter è la più forte, ma dico anche Napoli"

Nella sua intervista a Tuttosport, Massimo Mauro oltre a parlare del momento della Juventus ha detto la sua anche sull'avvio di stagione in Serie A: "L’Inter è la squadra più forte ma non è detto che sarà quella che farà più punti perché i giocatori nerazzurri dovranno dare sempre di più. L’Inter è partita male ma c’è una verità, che chi ha giocato nella Juve conosce benissimo: quando sei la squadra da battere tutti danno molto di più per farti cadere. Se i giocatori di Inzaghi non troveranno in tutte le partite la voglia di dare il 110% allora la vedo dura. Lautaro e compagni devono dare di più dell’anno precedente.

Martinez lo vedo meno brillante, non ha ancora segnato, forse è solo una questione di fortuna, vedremo. In questo campionato potrebbe esserci spazio per molti nella lotta scudetto. Non solo l’Inter che è la più forte. Vedo anche Napoli, Juventus, Milan e io penso anche l’Atalanta, che ha una rosa bellissima e mi piace tantissimo".