Mazzocchi, l'ex allenatore: "Professionista esemplare, il Napoli è sempre stato il suo desiderio"

Manca solo l'ufficialità, ma Pasquale Mazzocchi è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. La redazione di Sportitalia.com ha contattato Marco Cari, tecnico del giocatore ai tempi del Rimini: "Mazzocchi? Era un ancora un ragazzino alle prime armi. Ricordo che arrivò da noi a gennaio dopo i primi mesi al Pro Piacenza. Parlava poco ed era molto introverso, ma aveva un’applicazione già di un professionista esemplare. E devo dire la verità: in quel Rimini giocavo col 4-2-3-1 e lo mettevo esterno alto nei tre fantasisti, ci sapeva fare ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato a questi livelli. Sono stati bravi a Parma a trasformarlo in un quarto basso, direi che è stato questo il punto di svolta della sua carriera".

C'è un episodio di Mazzocchi che ancora ricorda di quei sei mesi? "È passato qualche anno. Ma ci fu una partita, adesso non ricordo esattamente quale, in cui fece la differenza in una maniera incredibile. Tanto che io e il mio assistente ci guardammo con uno sguardo che diceva: "Ma questo cosa ci fa qui da noi?". Considera che eravamo in Serie D e Mazzocchi era un Under, e solitamente gli Under, specie a quell’età, non fanno ancora la differenza".

Quale era la sua migliore qualità? "Nell'uno contro uno era bravissimo a saltare l’uomo e non aveva mai paura di farlo".

Come vede Mazzocchi in chiave Napoli? "Torna a casa sua, che è sempre stato il suo desiderio. Quando avrà la possibilità di giocare, sarà come toccare il cielo. In questi ultimi anni mi sembra migliorato a livello mentale, quando lo vedo giocare agisce con ancora più spregiudicatezza".

In maglia azzurra però, rispetto al Venezia e alla Salernitana, non avrà più il posto da titolare assicurato. "Dovrà conquistarselo, anche perché sulla sua fascia c'è Di Lorenzo, ovvero il terzino italiano più forte. Ma, come dicevo all'inizio, questo suo carattere e la sua applicazione saranno ancora a suo favore".