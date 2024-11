McTominay a Crc: "Vittoria importante per un motivo. Serie A? Più difficile di quanto si pensi"

Il calciatore del Napoli Scott McTominay nel post partita di Napoli-Roma è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC per analizzare il match: "È un risultato molto importante. Siamo tornati nello spogliatoio sapendo che è stata una partita difficile contro una buona squadra, che ha difeso bene. Per questo motivo è una vittoria importante.

Sono contento della mia prestazione personale, penso che in partita devi dare sempre il meglio di te e fare ciò che ti chiede l'allenatore. Devi ascoltare ed imparare e per quanto mi riguarda voglio solo continuare a fare del mio meglio ed aiutare i miei compagni di squadra.

La Serie A è un campionato molto difficile, ci sono diverse squadre ai vertici della classifica. Non è semplice, è un campionato tosto: non credo che le persone si rendano conto di quanto sia tosta come competizione. Dobbiamo essere concentrati ad ogni gara.

Le persone a Napoli sono incredibili, le adoro. Ti danno tanta passione e calore e questo fa una grande differenza".