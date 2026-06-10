McTominay: "Non vedo l'ora di affrontare il Brasile! Ecco l'obiettivo della Scozia ai Mondiali"
Mancano appena 5 giorni all'esordio della nazionale scozzese ai Mondiali 2026. JD Sports ha intervistato Scott McTominay a Napoli prima della partenza per il ritiro della Scozia.
Qual è il tuo primo ricordo del Mondiale?
"Probabilmente Andrés Iniesta quando segnò il gol che portò la Spagna a vincere il Mondiale. Ero molto giovane allora, quindi fu un momento incredibile."
La squadra che non vedi l’ora di affrontare?
"La squadra che non vedo l’ora di affrontare è probabilmente il Brasile nell’ultima partita del girone. Ovviamente sarà qualcosa di speciale a Miami e, per noi e per i nostri tifosi, sarà un’occasione davvero speciale."
Cosa significa avere tutta la Scozia alle tue spalle durante il Mondiale?
"Significa tutto, a essere sincero. Il loro sostegno è incredibile e noi vogliamo continuare a regalare loro momenti da ricordare, continuando a giocare e a vincere come sappiamo fare."
Che cosa rappresenterebbe il successo per la Scozia al Mondiale 2026?
"Direi superare la fase a gironi ed essere davvero competitivi. Andare lì con la convinzione di poter giocare contro squadre molto forti, ottenere risultati e mantenere un livello di prestazioni elevato."
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