Marelli: "Ecco le novità arbitrali in vista della prossima stagione"

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Marelli spiega le nuove regole VAR e le novità viste al Mondiale 2026.

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli. "Con il Var da ora ci sarà la possibilità di rivedere errori sul secondo cartellino giallo. Poi ci sarà lo scambio di persona che permetterà all'arbitro di invertire il cartellino giallo: ad esempio, in uno scontro di gioco tra attaccante e difensore, se dovesse essere ammonito un attaccante ma in realtà il fallo è stato commesso dal difensore, verrà invertito il cartellino giallo. Potranno essere anche assegnati o rimossi dei calci d'angolo con l'overule, ovvero con una comunicazione diretta all'arbitro, solo se molto evidente e se la comunicazione verrà fatta nell'immediato. A me queste nuove regole piacciono, ma ci saranno molte polemiche. Ieri al Mondiale mi è piaciuta molto la novità di lasciare fuori dal terreno di gioco per almeno un minuto i giocatori soccorsi dai sanitari e costretti ad uscire dal campo; infatti ieri ci sono stati 0 interventi dei sanitari, così si recupera tanto tempo effettivo. Ieri abbiamo visto anche le sostituzioni da effettuare entro 10 secondi: i giocatori del Messico, che stavano vincendo, correvano per non incappare in una penalizzazione che consiste nel far rimanere in 10 uomini la squadra finché, dopo almeno un minuto, la palla non esce dal terreno di gioco. È successo in amichevole che il Giappone abbia pareggiato in momentanea superiorità numerica dopo una sostituzione troppo lenta.

Controlli anche sul primo cartellino giallo? Impossibile, si perderebbe troppo tempo. Bisogna tutelare il gioco, ma tutelare il gioco significa anche evitare troppe interruzioni. Sulla questione di Omar Artan, ha fatto bene la UEFA a designarlo per la finale di Supercoppa europea? Mi sembra una scelta abbastanza politica: è un bel segnale. Alla UEFA non è piaciuto ciò che è successo alla frontiera americana. A me dispiace per Artan; a 34 anni ha la possibilità di giocarsi altri 3 Mondiali sulla carta, ma dispiace che un arbitro che ha lavorato molto per arrivare a questi livelli sia penalizzato per una questione che non lo riguarda. Il designatore degli arbitri per i prossimi due anni è abbastanza scontato che sarà Orsato. Le nomine da due anni sono bloccate: non sono più annuali, ma biennali. Il prossimo presidente si ritroverà delle nomine bloccate ed è una questione abbastanza sconveniente e atipica. Mi auspico che ci saranno vertici arbitrali diversi da quelli degli anni precedenti. Molti ex arbitri non si sono calati nel ruolo di presidente per una questione economica. Il ruolo di presidente crea uno stress enorme per 36.000 euro".