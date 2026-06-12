Stadio Maradona, l'ex Dir. marketing Formisano: "Serve accordo tra Comune e Napoli"

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Formisano: “Stadio Maradona, Napoli e Comune trovino un’intesa per il futuro".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Formisano, ex direttore marketing del Napoli: “Sulla realizzazione del primo e unico museo del calcio Napoli all’interno del Museo Archeologico nel 2016-17? È stata un’occasione strepitosa per comprendere quanto la storia di questa città abbia camminato di pari passo con la storia della squadra e viceversa".

Sul calendario del Napoli: "Ho proposto al presidente di fare più un calendario in stile Pirelli, quindi qualcosa di molto legato alla moda. Sulla sostenibilità economica dei club italiani, penso che bisognerebbe recuperare quella dimensione di sostenibilità, l’ingresso di fondi e gruppi aziendali nel calcio italiano rappresenta un’opportunità, ma anche una sfida per gli imprenditori locali. Chi saprà cogliere per primo queste opportunità, potrà ottenere un vantaggio competitivo".

Sullo stadio Maradona: "Immaginare che un soggetto pubblico faccia un investimento su un bene pubblico da mettere a disposizione di un privato che però non sembra essere d’accordo, mi chiedo allora a che cosa serva. È fondamentale che le parti si siedano nuovamente al tavolo per trovare una soluzione condivisa. La società sportiva deve disporre di un impianto sportivo per poter fare investimenti di lungo periodo”.