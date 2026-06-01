Caso Italiano, Pochesci: "Non si lascia contratto senza soluzione! Perché ADL cambia idea?"
L'allenatore Sandro Pochesci, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha commentato la situazione per la panchina del Napoli, soffermandosi sul caso Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Ma cos’ha fatto cambiare idea al presidente su Italiano alla fine? Altre offerte? Io vi dico che non si lascia un contratto senza un’altra soluzione. E’ così. Se Italiano non ha nulla al momento perché rinunciare al contratto?".
La ricostruzione: Italiano a un passo dal Napoli, si libera dal Bologna ma poi nessuna chiamata
Nella settimana successiva all'addio di Antonio Conte, si sono alternati i nomi per la panchina del Napoli. Ad un certo punto però sembrava Vincenzo Italiano il favorito: dopo un incontro a Roma con Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra, il tecnico sembrava ad un passo dagli azzurri. Una volta liberatosi dal Bologna, con cui aveva ancora un anno di contratto, sembrava tutto pronto: la chiamata di ADL, però, non è mai arrivata. Improvvisamente, Massimiliano Allegri è salito in pole ed ormai manca solo l'annuncio a confermare l'approdo nel club partenopeo.
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