De Bruyne verso il Mondiale: "Che entusiasmo! Voglio essere al massimo della forma"

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Kevin De Bruyne torna a parlare ma stavolta nessun riferimento ad Antonio Conte: focus sulla sua "KDB Cup" e lo sguardo verso il Mondiale

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, è intervenuto a margine del suo torneo in patria, la "KDB Cup", per rilasciare alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole.

Eccoci alla tua "KDB Cup": quanto è stato difficile per te essere qui oggi?

"Mi ha richiesto un po' di sforzo per pianificare il tutto. Sono partito da Ibiza in mattinata, ma nel pomeriggio dovevo essere al ritiro della nazionale. Quindi non era facile incastrare tutto, ma eccoci qui: ora abbiamo del tempo da spendere insieme e sono felice di essere qui".

Questa è la nona edizione della "KDB Cup": quanto è importante per te che il tuo nome sia associato alla Champions League Under 15?

"È bello vedere che il torneo continui a crescere e vedere che ci sono tanti spettatori. Il livello del gioco poi è sempre alto. Questo quindi è un segnale che tutti stanno facendo un grande lavoro: siamo ad un livello incredibile. Ogni cosa è ad un livello molto alto e sono felice di vedere questo".

Cosa possiamo aspettarci dal prossimo anno?

"Speriamo di poter fare un po' di cose piacevoli. Abbiamo parlato con alcuni ex calciatori e magari possiamo invitare dei ragazzi che hanno già giocato qui. Proveremo a fare qualcosa di divertente".

Presto partirai con il Belgio per il Mondiale: cosa ti aspetti?

"Sono molto entusiasta ma anche molto rilassato. Ovviamente per me si tratta del quarto Mondiale e quindi è un po' diverso. Ma voglio godermelo e spero di poter giocare un gran Mondiale. Ci stiamo preparando fisicamente, siamo in buona forma e vogliamo arrivare al massimo".