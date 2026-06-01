Stellini risponde a KDB, Bacconi: "Allora perché lui e Conte l'hanno sempre impiegato?"

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Adriano Bacconi analizza il botta e risposta tra Kevin De Bruyne e Cristian Stellini, individuando un'incongruenza nelle parole del vice di Antonio Conte

Il match analyst Adriano Bacconi, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha commentato la vicenda De Bruyne-Stellini. Queste le sue parole: "Se il giudizio di Stellini e quindi di Conte è questo, non ha avuto gioia, non è di esempio ai giovani, non ha l’atteggiamento giusto, allora perché l’hanno impiegato e perché per lui hanno addirittura cambiato modulo che aveva vinto. Se il secondo dice cosa che l’allenatore non pensa allora lo mandi a casa. Non posso pensare non siano condivise con Conte”.

La ricostruzione: l'attacco di De Bruyne e la risposta di Stellini

"Conte? Secondo me non doveva restare. È stato ovviamente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non giriamoci intorno. Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo", la critica che Kevin De Bruyne ha rivolto ad Antonio Conte. Non si è fatta attendere la risposta del vice Cristian Stellini: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia".